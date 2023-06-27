Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Беларусь
- Азия и мир, политика
- 20:00, 27 июня 2023
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Лукашенко, Путин и Пригожин.
CentralAsia (CA) - Лукашенко подтвердил приезд основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Беларусь, пишет «БЕЛТА».
«Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин. - Прим. БЕЛТА) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев. - Прим. БЕЛТА) счет», - сказал Лукашенко
«Но, как Хренин (министр обороны Беларуси Виктор Хренин. - Прим. БЕЛТА) говорит: «Мне бы такое подразделение в армии не помешало». Я согласен. Разговаривай с ними», - сказал Лукашенко.
- Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».
- ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.
- Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео, где говорит, что под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
- Позднее Владимир Путин выступил с обращением, заявив о предательстве.
- Позднее Пригожин прокомментировал обращение Путина, сказав, что «никто не собирается прийти с повинной».
- Затем Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ.
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