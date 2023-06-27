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Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Беларусь
Лукашенко, Путин и Пригожин.
Лукашенко, Путин и Пригожин.
Предыстория: Лукашенко о том, как предложил Путину не торопиться «мочить» Пригожина

CentralAsia (CA) -  Лукашенко подтвердил приезд основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Беларусь, пишет «БЕЛТА».

«Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин. - Прим. БЕЛТА) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев. - Прим. БЕЛТА) счет», - сказал Лукашенко

«Но, как Хренин (министр обороны Беларуси Виктор Хренин. - Прим. БЕЛТА) говорит: «Мне бы такое подразделение в армии не помешало». Я согласен. Разговаривай с ними», - сказал Лукашенко.

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