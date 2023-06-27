В Беларуси не строят лагерей для ЧВК «Вагнер», но при необходимости помогут с размещением, - Лукашенко

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - В Беларуси не строят лагерей для ЧВК «Вагнер», но при необходимости помогут с размещением. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, раскрывая подробности переговоров 24 июня с руководителем ЧВК Евгением Пригожиным, пишет «БЕЛТА».

Он отреагировал на информацию о том, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для размещения бойцов ЧВК «Вагнер».

«Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях. И как мне сказал вчера звонивший Пригожин, кто-то контракт с Минобороны с Шойгу подпишет. Но, говорит, самое главное, мои ребята уже по полгода - по году не были дома. И мне было важно с Путиным договориться, чтобы он их не трогал. Он пообещал, выполняет свое обещание. Они хотят поехать в семьи. Ну ради бога», - сказал Лукашенко.

Он еще раз сказал, что никаких лагерей в Беларуси для «Вагнера» не строят. «Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста — забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься», - добавил он.