Лукашенко: Пригожин по итогам переговоров отказался от требования «отдать Шойгу и Герасимова»

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооружённых Сил – первый заместитель Министра обороны Валерий Герасимов (сп

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ходе переговоров с ним 24 июня отказался от своих первоначальных требований. Среди них — выдача наемникам министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, сообщил глава государства, передаёт БЕЛТА.

«Он (Евгений Пригожин) мне сказал: «Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду», я говорю: «Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое»,— рассказал президент Белоруссии на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

Александр Лукашенко отметил, что провел с Евгением Пригожиным «шесть или семь» раундов переговоров. По словам президента, на второй или третий раз глава государства предупредил основателя ЧВК о недопустимости кровопролития. Евгений Пригожин поклялся, что такой цели у него нет, заявил Александр Лукашенко.

Президент заявил, что гарантировал основателю ЧВК, что его не начнут «мочить», когда колонны наемников будут возвращаться в полевые лагеря. Как утверждает Александр Лукашенко, он настоятельно попросил этого не делать директора ФСБ Александра Бортникова. «Бортников умный человек. Он сказал: «Александр Григорьевич, ну я же не дурак, я же понимаю, что может быть»,— сказал президент.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по «тыловым лагерям» его бойцов и пообещал ответ, военное ведомство обвинения отвергло. ФСБ заявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела о подготовке вооруженного мятежа. Утром 24 июня основатель ЧВК заявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством.

Позднее о движении техники ЧВК через регион сообщили в Липецкой области, там стали намеренно разрушать дороги для ее остановки. Около 20:00 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о его переговорах с Пригожиным и остановке движения бойцов ЧВК, а также предоставлении им гарантий безопасности. Пригожин объявил о возвращении сил «Вагнера» в лагеря. В Кремле позднее заявили, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят. По данным российских СМИ, уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не прекращено.

27 июня ФСБ прекратила уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК «Вагнера» в России. Также в Минобороны РФ заявили, что начата подготовка к передаче тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения Вооруженных сил России.