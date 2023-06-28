Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, отметив, что этот праздник способствует укреплению общенационального единства, мира и согласия в стране, сообщает Акорда.

«В этой религиозной традиции ярко проявляется суть Ислама. Курбан айт призывает людей к милосердию и солидарности, добропорядочности и уважению к окружающим. Эти высокие гуманистические ценности содействуют духовному прогрессу нации, укоренению в обществе ответственности и справедливости», - говорится в поздравлении.

Президент считает, что этот праздник «сближает людей, способствует укреплению общенационального единства, мира и согласия в стране».

«Отзывчивость и стремление делать добро другим – неотъемлемая грань нашей идентичности. Поэтому идеалы Курбан айта глубоко созвучны миропониманию всех граждан, органично вплетены в культурный код нашего народа», - подчеркнул он.

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