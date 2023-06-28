Самолет Евгения Пригожина улетел из Беларуси в Россию, - «Беларускі Гаюн»

CentralAsia (CA) - Частный самолет Embraer Legacy 600 (бортовой номер RA-02795), которым, как считается, пользуется бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, вечером 27 июня вылетел с военного аэродрома Мачулищи под Минском.

Как сообщила мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» со ссылкой на данные Flight Radar, бизнес-джет взлетел в 22:39 по местному времени и направился в сторону России. По оценке группы, самолет Пригожина пробыл в Мачулищах 14 часов и 59 минут. По данным сервиса FlightRadar24, самолет Пригожина пересек границу Беларуси и России и направляется в сторону Москвы. Пролетая над Московской областью, самолет выключил транспондеры.

Находится ли на борту самолёта сам Пригожин - не сообщается.

С аэродрома кроме самолета Пригожина также взлетел второй бизнес-джет с бортовым номером RA-02878, который прилетел в Мачулищи из Петербурга утром 27 июня. Это самолет, судя по данным FlightRadar24, также пересек границу и направляется в Петербург.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по «тыловым лагерям» его бойцов и пообещал ответ, военное ведомство обвинения отвергло. ФСБ заявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела о подготовке вооруженного мятежа. Утром 24 июня основатель ЧВК заявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством.

Позднее о движении техники ЧВК через регион сообщили в Липецкой области, там стали намеренно разрушать дороги для ее остановки. Около 20:00 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о его переговорах с Пригожиным и остановке движения бойцов ЧВК, а также предоставлении им гарантий безопасности. Пригожин объявил о возвращении сил «Вагнера» в лагеря. В Кремле позднее заявили, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят. По данным российских СМИ, уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не прекращено.

27 июня ФСБ прекратила уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК «Вагнера» в России. Также в Минобороны РФ заявили, что начата подготовка к передаче тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения Вооруженных сил России.