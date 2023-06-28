США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $500 млн

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CentralAsia (CA) - Власти США выделят новый пакет помощи Украине на сумму $500 млн. Об этом сообщается на сайте Пентагона. В новый пакет помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS и Patriot, БМП Bradley; БТР Stryker.

В новый пакет военной помощи войдут:

боеприпасы для систем HIMARS и Patriot;

30 БМП Bradley;

25 БТР Stryker;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

системы Javelin, TOW, Stinger, РПГ AT-4;

ракеты AGM-88 HARM;

стрелковое оружие и 22 млн патронов к нему, гранаты;

тепловизоры и приборы ночного видения;

артиллерийские снаряды и запчасти.

13 июня США выделили новый пакет военной помощи Украине на $325 млн. До этого США предоставляли военную помощь Украине 9 июня — в пакет на сумму $2,1 млрд вошли артиллерийские снаряды, БПЛА Puma и системы ПВО HAWK. Всего власти США выделили на военную помощь Украине минимум $40 млрд.