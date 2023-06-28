США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $500 млн

- Азия и мир, политика
- 13:11, 28 июня 2023
- Просмотров: 752
CentralAsia (CA) - Власти США выделят новый пакет помощи Украине на сумму $500 млн. Об этом сообщается на сайте Пентагона. В новый пакет помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS и Patriot, БМП Bradley; БТР Stryker.
В новый пакет военной помощи войдут:
боеприпасы для систем HIMARS и Patriot;
30 БМП Bradley;
25 БТР Stryker;
артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
системы Javelin, TOW, Stinger, РПГ AT-4;
ракеты AGM-88 HARM;
стрелковое оружие и 22 млн патронов к нему, гранаты;
тепловизоры и приборы ночного видения;
артиллерийские снаряды и запчасти.
13 июня США выделили новый пакет военной помощи Украине на $325 млн. До этого США предоставляли военную помощь Украине 9 июня — в пакет на сумму $2,1 млрд вошли артиллерийские снаряды, БПЛА Puma и системы ПВО HAWK. Всего власти США выделили на военную помощь Украине минимум $40 млрд.