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Фото — Праздничный айт намаз в Ташкенте

CentralAsia (UZ) -  Утром 28 июня верующие Узбекистана совершили праздничную молитву в честь Курбан хаита. Чтения прошли почти во всех мечетях страны. Ранее пресс-служба хокимията Ташкента сообщала, что в честь праздника в столице будет временно перекрыт ряд улиц.

Фотокорреспондент «Газеты.uz» посетил комплекст «Хазрати Имам» в Алмазарском районе Ташкента и подготовил фоторепортаж о праздновании Курбан байрама.

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