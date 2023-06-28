Кратковременные дожди и жара до +38 °C ожидаются в Казахстане

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - 29 июня – 1 июля на большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди, температура воздуха повысится, на юге – до +38 °C, сообщает «Казгидромет».

«В ближайшие трое суток погоду на большей части территории республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром, 1 июля на западе страны ожидаются сильные дожди, возможен град, а на севере и в центре Казахстана погода преимущественно без осадков», - сообщают синоптики.

Ожидается постепенное повышение температуры воздуха: на севере до +25+30 °C, в центре до +30+35 °C, на юге до +33+38 °C, на юго-востоке до +28+33 °C, на востоке до +17+25 °C, на западе воздух прогреется до +25+30 °C, на юго-западе до +33+38 °C.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения