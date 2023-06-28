Контрнаступление ВСУ: Министр обороны Украины заявил, что главный удар ВСУ еще впереди

Алексей Резников

CentralAsia (CA) - Главный удар ВСУ в ходе летнего контрнаступления еще впереди, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии The Financial Times.

Он назвал «предварительными» текущие достижения украинской армии.

«Когда это произойдет, вы все это увидите. Все все увидят», - сказал Резников, комментируя сообщения западных СМИ о «медленном» продвижении ВСУ по хорошо укрепленным российским позициям.

Он заявил, что основные резервы украинских войск, в том числе большинство бригад, обученных на Западе и оснащенных современной техникой, еще не задействованы. Но «чуда» призвал не ждать.

При этом ситуацию в РФ он считает слишком непредсказуемой, чтобы делать ставку на падение власти Путина в результате внутренних конфликтов.

«Как только станет жарко, мы увидим, насколько они устойчивы», - сказал он, указывая на будущие контрнаступательные операции.

Однако он считает, что мятеж Пригожина показал западным партнерам «близость победы Украины». Поэтому он надеется, что субботние события приведут к росту военных поставок.

Текущей стратегией ВСУ он называет изнурение армии РФ через большие потери.