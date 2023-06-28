Лукашенко: союз Белоруссии и России — не закрытый клуб

CentralAsia (CA) - Белоруссия и Россия «не объединяются против кого-либо», утверждает белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, Минск заинтересован в том, чтобы весь ЕАЭС развивался как единое целое и он не считает Союзное государство закрытым клубом. Такие мысли глава Белоруссии высказал в видеообращении к участникам Х Форума регионов двух стран, который проходит в Уфе, передает БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, форуму «нужно выходить за рамки Союзного государства» и активизировать сотрудничество с Содружеством Независимых Государств, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также во всеми, «кто готов с нами дружить и работать».

«Если и западноевропейские партнеры вдруг решат поддерживать принцип всеобщего экономического равновесия и взаимовыгодного сотрудничества, то мы не против совместных аналогичных мероприятий. Все равно они придут к нам»,— сказал белорусский президент.

«Союз Беларуси и России — не закрытый клуб. Мы не объединяемся против кого бы то ни было. Скажу больше: белорусы и россияне заинтересованы в том, чтобы весь Евразийский регион развивался как единое целое. Чтобы все наши соседи были экономически успешными»,— уверяет Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что еще несколько лет тому назад две страны выясняли между собой отношения. «А в нынешних условиях уже не нужно никого агитировать за развитие партнерства — ни в России, ни в Беларуси»,— сказал президент. От отметил, что в результате сотрудничества повысились ответственность местных властей, представителей бизнеса, общества, «и дело пошло». Так, взаимная торговля товарами и услугами в прошлом году превысила $50 млрд.

Также Лукашенко отметил, что в рамках прошлых форумов регионов подписаны коммерческие контракты на общую сумму почти $5 млрд. «Да, цифры торговой статистики радуют. Но почивать на лаврах слишком рано. Уверен, мы способны на большее»,— подчеркнул президент.

Владимир Путин в ходе обращения к участникам форума назвал Белоруссию первым по объему торговым партнером России в СНГ и четвертым в мире. В 2022 году взаимная торговля двух стран выросла на 12%, превысив 3 трлн руб. Путин подчеркнул, что сотрудничество России и Белоруссии поддерживается во всех субъектах РФ.