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Южная Корея перешла на международную систему подсчета возраста. Жители помолодели на 1-2 года

CentralAsia (CA) -  Южная Корея с 28 июня перешла на международную систему, когда возраст человека отсчитывается с дня его рождения, сообщает «Ренхап».

В стране, пишет «Ренхап», приняты две другие системы исчисления возраста. По самой распространенной из них, считается, человеку исполняется один год в день его рождения, а в первый день нового года к его возрасту прибавляется еще один. Таким образом, приводит пример агентство, по этой системе младенцу, родившемуся 31 декабря, 1 января будет два года. Эта система известна как «корейский возраст». По второй, отличающейся от международной, системе, к возрасту человека сразу же после наступления нового года прибавляется один год, не дожидаясь его фактического дня рождения.

Теперь международный стандарт будет применяться в административной и судебной сферах, но не распространяться на призыв на военную службу, ограничения на покупку алкоголя и табака, а также на зачисления в школы.

Переход на международную систему исчисления возраста был одним из предвыборных обещаний президента Юн Сок Ёля. Парламент одобрил реформу в декабре. Предполагается, что унифицированная система определения возраста позволит значительно сократить административные издержки.

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