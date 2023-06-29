Премьер Китая провел переговоры с Премьер-министром Монголии

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Китая Ли Цян в среду встретился в Пекине с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем , пообещав дальнейшие усилия по углублению политического взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества.

Отметив, что Китай и Монголия являются важными соседями, связанными горами и реками, Ли Цзиньпин сказал, что развитие долгосрочных и устойчивых отношений добрососедства отвечает коренным интересам двух народов.

Китай готов работать с Монголией, чтобы добросовестно реализовать консенсус, достигнутый двумя главами государств, продолжать обогащать китайско-монгольское всеобъемлющее стратегическое партнерство, углублять политическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество, а также ускорять строительство китайско-монгольского сообщества. с общим будущим, чтобы лучше принести пользу двум народам.

источник: Middle Asian News

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