Представитель ЮНИДО вручает верительные грамоты министру МИД Монголии

CentralAsia (MNG) - 22 июня г-н Стивен Байнус Каргбо вручил верительную грамоту в качестве представителя ЮНИДО министру иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх.

Министр Батцэцэг поздравила Стивена Каргбо с назначением на должность представителя ЮНИДО в Монголии. Она подчеркнула, что проекты и программы, реализуемые ЮНИДО, вносят ценный вклад в рост и развитие экономического и сельскохозяйственного секторов Монголии с тех пор, как Монголия присоединилась к ЮНИДО в качестве страны-члена в 1985 году.

Кроме того, министр выразила готовность сотрудничать в реализации программ и проектов, отраженных в «Стратегических рамках сотрудничества на 2021-2025 годы», которые направлены на расширение взаимовыгодного сотрудничества между Монголией и ЮНИДО, в координации с приоритетными проектами «Нового Политика возрождения».

Со своей стороны, г-н Стивен Каргбо выразил удовлетворение назначением Представителем ЮНИДО в Монголии и заявил, что уделит особое внимание обеспечению эффективной реализации стратегического документа.

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