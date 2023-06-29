Этой весной в аймаке Төв посадили 389 659 деревьев

CentralAsia (MNG) - В рамках Национальной акции «Миллиард деревьев» в аймаке Төв за весенний сезон по теме «Зеленое возрождение – Зеленый Төв аймак» на площади 27 сомонов посажено 389 659 деревьев и кустарников.

Кроме того, 1 579 домохозяйств внесли свой вклад, посадив в своих дворах 59 151 дерево и кустарники.

В сомонах во дворах предприятий, садах и парках посажено более 42 850 деревьев и кустарников, в результате чего площадь зеленых насаждений аймака Төв увеличилась на 34 га.

Общая площадь газонов увеличилась на 18 590 квадратных метров, а клумбы выросли на 2 371 квадратных метров.

В лесополосе площадью 45,32 га высажено более 77 100 деревьев и кустарников.

Для развития лесонасаждений на площади 70,64 га было посажено около 96 350 деревьев.

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