Заместитель генсека ООН нанесла визит вежливости президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Г-жа Рабаб Фатима, заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам (КВПНРМ ООН), нанесла визит вежливости президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Президент Хурэлсух Ухнаа выразил удовлетворение тем, что переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем уже начали давать результаты, отметив активное сотрудничество Монголии с ООН на протяжении последних 60 лет. Кроме того, Президент выразил благодарность КВПНРМ ООН за их постоянную поддержку в преодолении и решении проблем, с которыми сталкиваются 92 развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и малые островные развивающиеся государства.

Со своей стороны, г-жа Рабаб Фатима, заместитель Генерального секретаря ООН, передала Президенту Хурэлсуху Ухнаа теплые приветствия Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Подчеркнув положительную роль, которую Монголия играет в обеспечении стабильности на региональной и международной арене, г-жа Рабаб Фатима высоко оценила лидерство Монголии в защите интересов стран, не имеющих выхода к морю. Кроме того, она пообещала всестороннюю поддержку Международного исследовательского центра развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, созданного Монголией в 2017 году, подчеркнув намерение ООН поддерживать и расширять сотрудничество с Монголией.

Пользуясь случаем, заместитель секретаря ООН г-жа Рабаб Фатима сердечно пригласила президента Хурелсуха Ухнаа принять участие в 3-й Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоится в 2024 году в Кигали, Руанда.

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