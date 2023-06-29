Непал и Монголия подписали соглашение о совместном продвижении пашмины

CentralAsia (MNG) - Меморандум о взаимопонимании был подписан на полях Всемирного форума по развитию экспорта (WEDF) 2023, организованного Центром международной торговли в Улан-Баторе, Монголия.

Предприниматели непальской пашмины и монгольские официальные лица достигли договоренности о сотрудничестве в области проверки качества и анализа шерстяных волокон, а также об обмене знаниями и исследовательскими работами в этом секторе.

В среду в Улан-Баторе был подписан меморандум о взаимопонимании между Непальской ассоциацией промышленников пашмины (Nepal Pashmina Industries Association - NPIA) и Научно-исследовательским институтом легкой промышленности ( Research and Development Institute of Light Industry - RDILI) правительства Монголии.

Виджой Дугар, президент NPIA, и Төрмөнх Тогмид, директор RDILI, подписали договор от имени своих соответствующих агентств в присутствии Мадху Кумара Марасини, секретаря Министерства промышленности, торговли и снабжения, и Жамбалцэрэна Төмөр-Уяа, госсек Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании непальские предприниматели, занимающиеся производством пашмины, получат образцы волокна пашмины, полуфабрикатов из шерсти и шерстяных изделий, которые будут протестированы и проанализированы RDILI в Монголии.

Официальные лица из Непала и Монголии также обсудили проблемы, которые будут подняты развитыми странами, не имеющими выхода к морю (РСНВМ), на международных форумах. Они подчеркнули необходимость установления солидарности между РСНВМ для отстаивания их общих интересов и повестки дня.

Пашмина — тонкая, мягкая, тёплая ткань, получаемая из пуха (подшёрстка) кашмирских горных коз, или как их ещё называют «кашемировых» коз (один из видов Capra hircus). Это элитный 100 % кашемир высшего качества (маркируют как 100 % кашемир в европейских странах и пашмина — в азиатских).

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