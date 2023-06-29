Береговая охрана США обнаружила предположительные останки погибших при крушении батискафа «Титан». Фото

CentralAsia (CA) - Береговая охрана США подняла со дна Атлантического океана обломки батискафа «Титан» и вероятные останки погибших при его крушении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Береговая охрана США подняла обломки и вещественные доказательства с морского дна с места глубоководного аппарата «Титан». Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения»,— сказано в сообщении.

В заявлении отметили, что расследование крушения «Титана» продолжается, им занимается команда следователей из нескольких стран. «Предстоит проделать значительный объем работы, чтобы понять факторы, которые привели к катастрофическому крушению «Титана»,— цитирует пресс-служба слова начальника ведомства капитана Джейсона Нойбауэра.

28 июня обломки подлодки достали со дна Атлантического океана, их фото опубликовало агентство The Associated Press.

⇳

Обломки доставили в порт Сент-Джонс канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. На кадрах видны некоторые части подлодки, подвешенные на кране. Рабочие поочередно снимают их с крюка.

Батискаф «Титан», на борту которого находились пять человек, пропал 18 июня. Они направлялись к обломкам лайнера «Титаник» в северной части Атлантического океана. 23 июня объявили об обнаружении обломков батискафа. По предварительным данным, его корпус не выдержал давления на глубине океана.