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В ходе беспорядков после убийства подростка в пригороде Парижа задержали около 80 человек
Предыстория: В Париже вспыхнули беспорядки после убийства полицией 17-летнего подростка. Видео

CentralAsia (CA) -  Полиция задержала 77 человек в ходе беспорядков во французском регионе Иль-де-Франс, которые начались после убийства 17-летнего подростка полицейским в пригороде Парижа Нантер. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на главное управление полиции Парижа.

Утром 27 июня полицейский в Нантере застрелил 17-летнего подростка, когда тот отказался выполнить требования полиции. Он погиб на месте от травм, полицейского арестовали по обвинению в умышленном убийстве.

Вечером 27 июня в Нантере прошла акция протеста у здания местной полиции. Позже начались столкновения протестующих с полицией. Часть протестующих подожгла баррикады и мусорные баки, разгромила автобусную остановку и забросала полицию петардами. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Беспорядки распространились на другие пригороды Парижа.

В ночь на 29 июня беспорядки продолжились. Как пишет Le Figaro, их участники нападают на государственные здания, в том числе полицию и школы, забрасывают полицейских фейверками. Также фиксируются случаи мародерства. Столкновения с полицией также происходят в Лилле, Амьене, Сент-Этьене, Дижоне, Клермон-Ферране, Страсбурге и Лионе, пишет газета Parisien.

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