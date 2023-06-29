The Moscow Times со ссылкой на источники сообщил, что генерал Суровикин арестован. Этому нет подтверждений

Сергей Суровикин

CentralAsia (CA) - Замкомандующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин арестован, сообщает The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к Минобороны РФ. Других подтверждений этой информации нет. Официально ведомство никак не комментировало эти сведения.

По словам источников издания, арест Суровикина может быть связан с вооруженным мятежом ЧВК Вагнера.

«Там история с ним была не «ОК». Для власти. Больше ничего не могу говорить», — прокомментировал причину ареста один из источников.

«Будут новости в контексте Пригожина. Видимо, он [Суровикин] выбрал сторону [Пригожина во время мятежа], и его за яйца хватанули», — сказал второй источник издания. На вопрос журналистов о том, где сейчас находится генерал, он ответил: «Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют».

Ранее информация об аресте Суровикина начала появляться в российских телеграмм-каналах. В частности, «военкор» Владимир Романов писал, что генерала арестовали 25 июня, то есть на следующий день после завершения мятежа ЧВК Вагнера.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по «тыловым лагерям» его бойцов и пообещал ответ, военное ведомство обвинения отвергло. ФСБ заявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела о подготовке вооруженного мятежа. Утром 24 июня основатель ЧВК заявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством.

Позднее о движении техники ЧВК через регион сообщили в Липецкой области, там стали намеренно разрушать дороги для ее остановки. Около 20:00 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о его переговорах с Пригожиным и остановке движения бойцов ЧВК, а также предоставлении им гарантий безопасности. Пригожин объявил о возвращении сил «Вагнера» в лагеря. В Кремле позднее заявили, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят. По данным российских СМИ, уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не прекращено.

27 июня ФСБ прекратила уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК «Вагнера» в России. Также в Минобороны РФ заявили, что начата подготовка к передаче тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения Вооруженных сил России.

Газета The New York Times писала со ссылкой на американскую разведку, что Пригожин не стал бы поднимать мятеж, если бы не был уверен, что у него есть высокопоставленные сторонники. В частности, источники издания в спецслужбах США говорили, что генерал Сергей Суровикин знал о планах основателя ЧВК Вагнера.

Во время самого мятежа Суровикин записал видеообращение к наемникам ЧВК «Вагнера», призвав их «остановиться» и вернуться в пункты постоянной дислокации. Ролик был опубликован в телеграм-канале «военкора» Андрея Руденко в ночь на 24 июня. Через полчаса в том же канале вышло обращение к наемникам первого замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенант Владимира Алексеева. Вероятно, оба ролика были записаны в одном и том же помещении.