В Туркменистан на открытие Аркадага приедут десятки зарубежных гостей и сотни бюджетников из велаятов

CentralAsia (TM) - 29 июня, в день 66-летия экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова, в Туркменистане торжественно откроют первую очередь нового города Аркадаг.

Ожидается прибытие гостей из 14 зарубежных стран и 12 международных организаций, сообщил 27 июня корреспондент издания Central Asia в Ашхабаде.

93 официальных представителя прибудут из Австрии, Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Кыргызстана, Китая, Катара, Кореи, Узбекистана, России, Турции и Японии.

Страну посетят 25 делегатов из ООН, СНГ, ОБСЕ, UN-Habitat, ЮНЕСКО, Союза архитекторов России, Совета сотрудничества стран Персидского залива, Федерации Самбо, Союза инженеров и архитекторов тюркских государств, ТЮРКСОЙ и Евразийской организации экономического сотрудничества.

В торжествах также примут участие главы дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, 41 бизнес-партнер из 19 зарубежных компаний, а также десятки корреспондентов мировых СМИ.

Ранее SNG Today отмечало, что на открытие Аркадага приедут глава Совета мэров Германии Арндт Штайнбах, губернатор Народного правительства провинции Шаньси (КНР) Чжао Ганг, мэр Казани Ильсур Метшин, мэр турецкого города Кютахья Алим Ышык, глава исполнительной власти Баку Азизов Эльдар Азиз оглы и специальный советник по экономической политике мэра Пусана (Южная Корея) Сонг Бок Чол.

Кроме того, для участия в церемонии открытия города отбирали старейшин и работников бюджетных организаций из пяти веляатов Туркменистана.

Если расходы на поездку аксакалов покроет велаятский хякимлик, то бюджетники должны все оплачивать сами. Отмечается, что среди бюджетников набирают мужчин до 40 лет. Для них прописан дресс-код – это черный костюм, белая рубашка, тюбетейка, а также отсутствие бороды и усов.

Из каждого госучреждения Лебапского велаята отобраны по пять человек, которых 27-го числа на поезде отправили в Ахалский велаят. Один из бюджетников рассказал, что принудительная «рабочая командировка» обойдется примерно в 1500-2000 манатов. 50 старейшин из области выехали в столицу 26 июня. Поселят гостей из велаятов в гостиницах Ашхабада.