В Улан-Баторе начинается встреча женщин-министров иностранных дел

CentralAsia (MNG) - Страны во всем мире добились прогресса в продвижении гендерного равенства и запрещении дискриминации, а также участия женщин в процессе принятия решений. Расширение политических прав и возможностей женщин и их участие в экономической жизни являются проблемными областями, требующими дальнейшего решения.

Уже доказано, что женское лидерство оказывает положительное влияние на все сферы жизни. Соответственно, усиление голоса женщин и продвижение их на руководящие должности важно для вдохновения молодых женщин и девушек во всем мире на достижение большего общественного признания, лидерства и участия.

С этой целью министр иностранных дел Монголии г-жа Батцэцэг Батмөнх выдвинула инициативу о проведении впервые в Монголии встречи министров иностранных дел женщин для обсуждения вопросов, стоящих перед международными отношениями, и поиска возможных решений.

В результате сегодня, 29 июня, в Улан-Баторе, Монголия, началась Встреча женщин-министров иностранных дел-2023, в которой приняли участие женщины-министры иностранных дел стран всего мира, послы по вопросам гендерного равенства, а также представители ООН и других международных организаций.

Первая в истории Встреча министров иностранных дел женщин в Улан-Баторе направлена на продвижение гендерного равенства, прав человека и участия женщин в принятии решений, при этом Германия и Франция сотрудничают в качестве организаторов.

Консенсус и солидарность женщин-министров иностранных дел послужат большим импульсом для развития многостороннего сотрудничества для решения глобальных проблем. Монголия также надеется, что встреча будет способствовать формированию внешней политики, ориентированной на женщин, в нашем большом соседстве в Азии, и считает, что наша инициатива будет способствовать усилиям других стран, проводящих феминистскую внешнюю политику.

Встреча предоставит участникам возможность обсудить и обменяться информацией, а также поделиться своим передовым опытом формирования феминистской внешней политики.

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