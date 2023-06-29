Предприниматели из Монголии и Бангладеш стали победителями молодежного конкурса питчей

CentralAsia (MNG) - Производитель воздушных фильтров Airee из Монголии и агротехнологическая компания iPAGE из Бангладеш получают главные призы в конкурсе презентаций молодых предпринимателей Всемирного форума по развитию экспорта (WEDF) в Улан-Баторе, Монголия, после того, как представили свои материалы перед международным жюри. Об этом было объявлено 28 июня на церемонии закрытия конференции. WEDF является ежегодным флагманским мероприятием Международного торгового центра (ITC), которое в этом году проводилось совместно с правительством Монголии с 26 по 28 июня.

Оюунгэрэл Мөнхбат из монгольского производителя воздушных фильтров Airee получила главный приз в категории экологически чистых бизнес-решений. Компания снижает загрязнение микропластиком с помощью 100% биоразлагаемых шерстяных фильтров. Машрур Хоссейн из бангладешской агротехнологической фирмы iPAGE победил в номинации «Лучшая инициатива по восстановлению земель». Компания предоставляет цифровые консультационные услуги по конкретным культурам мелким фермерам для повышения их производительности.

Особого упоминания заслуживает Чираг М.Г. из компании Brown Reed Agri Waste Innovations, которая на основе почти 800 голосов участников конференции победила в общественном голосовании. Это индийская компания по переработке отходов, которая превращает кокосовые листья в соломинки для питья и создает рабочие места для сельских женщин.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения