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Центр SheTrades Hub Mongolia открывается для расширения прав и возможностей женщин-предпринимателей

CentralAsia (MNG) -  SheTrades Hub Mongolia, центр инициативы SheTrades в Международном торговом центре (ITC), был открыт вчера во время «Всемирного форума по развитию экспорта - 2023», который проходил в Улан-Баторе, Монголия, 26-29 июня под эгидой Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа.

«Монголия поддерживает инициативу ITC в 2015 году по созданию центров SheTrades Hub для расширения прав и возможностей женщин, участвующих в международной торговле, и создания более справедливой бизнес-экосистемы с участием женщин. Ожидается, что центр SheTrades Hub Mongolia предоставит монгольским деловым женщинам возможность получить новые знания и навыки и внедрить их внутри страны, подчеркнула министр труда и социальной защиты Булгантуяа Хурэлбаатар в своем вступительном слове на церемонии запуска.

SheTrades Hub Mongolia является 14-м центром инициативы ITC и поможет женским предприятиям выйти на новые рынки, подключив их к международной сети. Кроме того, подключение местных предприятий имеет большое значение для расширения прав и возможностей женщин и получения финансирования в технологическом секторе, отмечает исполнительный директор ITC Памела Коук-Гамильтон. SheTrades Hub Mongolia создается при Национальной торгово-промышленной палате Монголии.

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