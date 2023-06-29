Украинские войска перехватили стратегическую инициативу и наступают на флангах Бахмута, - Генштаб ВСУ

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CentralAsia (CA) - Украинские войска перехватили «стратегическую инициативу» на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута. Об этом заявил представитель Генштаба ВС Украины Андрей Ковалев, передает «Страна.ua».

Замминистра обороны Украины Анна Маляр конкретизирует, что в направлении Клещеевки украинские войска продвинулись на 1200 метров, а в направлении Курдюмовки – на 1500 метров.

На направлении Ровнополь – Володино (южнее Великой Новоселки, Мариупольское направление) Силы обороны Украины имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Бердянском направлении есть продвижение на 1 300 метров.

На Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск.