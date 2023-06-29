В Туркменистане в день рождения Гурбангулы Бердымухамедова открыли названный в его честь «умный город» Аркадаг. Фото

CentralAsia (TM) - В Туркменистане при участии президента республики Сердара Бердымухамедова 29 июня начались торжественные мероприятия в честь открытия первого в стране «умного города» Аркадаг, названного в честь бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова и построенного по его инициативе. Об этом сообщает государственное СМИ «Туркменистан-Золотой век».

Сначала участники церемонии собрались около памятника «Акхан», в центре которого стоит фигура коня ахалтекинской породы, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса. На площади вблизи монумента состоялось выступление хореографических коллективов, здесь же были запущены в строй фонтаны.

Далее президент страны и гости последовали на главную площадь Аркадага, где в торжественной обстановке под звуки гимна подняли флаг Туркменистана и открыли монумент «Аркадаг».

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Как пишет «Туркменистан-Золотой век», в облике нового города наблюдается сочетание традиций национального зодчества и современных тенденций в архитектуре и дизайне. Инфраструктура населенного пункта отвечает международным стандартам, в том числе в природоохранной сфере, обеспечивает жителям максимальный комфорт. По улицам города будут курсировать экологичные виды транспорта — электробусы и электротакси.

«Таким образом, Аркадаг воплощает в себе все самое новое и прогрессивное, что есть в мировой градостроительной и инженерно-технической мысли», — резюмирует издание.

В этот же день, 29 июня, начал вещать городской телеканал и вышел в свет первый номер газеты, также носящих название «Аркадаг».

Ранее сообщалось, что на церемонию открытия города в Туркменистан прибудут гости из 14 стран и 12 международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО.

Примечательно, что открытие Аркадага началось 29 июня — в день рождения экс-президента республики, а ныне председателя парламента Гурбангулы Бердымухамедова, который официально носит титул Аркадаг (в переводе с туркменского «покровитель»). Сегодня ему исполнилось 66 лет.

Однако сам Аркадаг не смог принять участие в празднике, так как, по данным местных СМИ, Бердымухамедов-старший во главе государственной делегации отправился в Саудовскую Аравию для совершения хаджа.

Строительство города было инициировано Гурбангулы Бердымухамедовым и началось в 2019 года. Строительство планировалось осуществить в два этапа. Завершена первая очередь его возведения. В рамках первой очереди застройки возведено 336 современных зданий, в числе которых – двух- и многоэтажные комфортабельные жилые дома, общественные, образовательные, медицинские и культурные объекты, спортивные сооружения и инженерные системы. Всего на строительство объектов первого этапа застройки Аркадага потрачено более 3,3 млрд долларов.

В рамках второго этапа городской застройки, который продлится с 2023 по 2026 годы, в Аркадаге предстоит построить сервисные и производственные объекты по выпуску продовольственной, промышленной, фармацевтической и медицинской продукции.

Предполагается, что в городе Аркадаг, построенном на основе концепции «смарт-сити», будут жить около 70 тысяч семей.

Аркадаг расположен в 30 километрах юго-западнее Ашхабада,