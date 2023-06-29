Парламент Казахстана лишил Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился статуса главы высшего попечительского совета «Назарбаев университета», «Назарбаев интеллектуальных школ» и «Назарбаев фонда».

Соответствующие положения содержатся в принятом в четверг парламентом страны законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования».

«Предусмотрены поправки по определению полномочий главы государства по созданию высшего попечительского совета автономных организаций образования», - говорится в заключении сената.

Согласно закону, председателем высшего попечительского совета является президент Казахстана или лицо, назначаемое президентом. Положение о высшем попечительском совете утверждается председателем Высшего попечительского совета. В действующей редакции первым председателем высшего попечительского совета является первый президент Нурсултан Назарбаев.

Также, согласно поправкам, образовательный грант «Өркен», предназначенный для оплаты обучения одарённых детей в НИШ, теперь будет учреждаться главой государства, а не первым президентом.

Ранее Назарбаев был лишен статуса елбасы (лидер нации) - 15 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы».

Закон «О первом президенте» содержал ряд привилегий для экс-президента Назарбаева и членов его семьи. Документ, в частности, определял политико-правовой статус, прерогативы и гарантии первого президента после прекращения им исполнения полномочий главы государства, а также ряд других привилегий.

5 июня 2022 года в Казахстане состоялся республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Из Конституции были исключены положения о роли и привилегиях первого президента республики Назарбаева. В частности, исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, убран пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и конституционным законом.

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