Во Франции продолжаются беспорядки после убийства 17-летнего подростка. Макрон собрал экстренное заседание Совбеза

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- 16:28, 29 июня 2023
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- Обновлено: 16:31, 29 июня 2023
CentralAsia (TM) - Во Франции вторую ночь продолжались беспорядки из-за убийства полицией 17-летнего водителя в пригороде Парижа Нантере. Об этом сообщает Le Parisien.
Этой ночью были задержаны по меньшей мере 150 человек, есть раненные среди полицейских.
По всей Франции протестующие поджигали автомобили и здания, грабили магазины, нападали на полицейские участки, забрасывая их фейерверками, дрались с полицией.
Нападению протестующих подверглись мэрия, полицейские участки, школа, центры досуга, библиотека, МакДональдс и другие общественные здания.
В парламенте призывают изменить доктрину полицейской деятельности, «чтобы добиться деэскалации насилия. И положить конец полицейским силам, которые контролируют сами себя».
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие и собрал экстренное заседание Совета безопасности страны. Он заявил, что «ничто не оправдывает смерть молодого человека», но подчеркнул, что гражданам необходимо соблюдать спокойствие и дождаться результатов расследования. Он также отметил, что полицейские и сотрудники спецслужб стремятся защитить граждан, и поблагодарил их за выполняемую работу.