В Казахстане на территории бывшего ядерного полигона создадут зону безопасности

CentralAsia (KZ) - Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана одобрили создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности на территории бывшего ядерного полигона. Об этом сообщает казахстанское издание «Власть».

Депутат сената Ольга Булавкина рассказала изданию, что вопросы создания зоны регулируют законы «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности, экологии и электроэнергетики». Они направлены на:

на обеспечение ядерной и радиационной безопасности;

усиление государственного контроля в вопросах использования земель полигона;

реабилитацию его территорий;

решение специфических вопросов по ликвидации последствий испытаний ядерного оружия.

Булавкина добавила, что общая площадь Семипалатинского ядерного полигона составляет более 1,8 миллиона гектаров. В зону ядерной безопасности войдут участки, подвергшиеся сверхнормативному радиационному загрязнению вследствие испытаний ядерного оружия. Здесь будет действовать специальный правовой режим. При этом земли и инфраструктура зоны ядерной безопасности находятся в государственной собственности и не подлежат отчуждению, подчеркнула Булавкина.

После одобрения сенатом законы поступят на подпись президенту Казахстана. На их реализацию потребуется дополнительно выделить из республиканского бюджета до 2027 года свыше 3,5 млрд тенге (примерно $8 млн).

Согласно опубликованным в декабре 2021 года данным министерства энергетики Казахстана, как напоминает ТАСС, суммарная мощность взрывов, произведенных на территории полигона за годы его существования, в 250 раз превышает мощность сброшенных на Хиросиму зарядов. С 2008 года в этом регионе проводилось комплексное экологическое исследование на площади 18 311,4 квадратных километров. Всего было произведено несколько миллионов измерений и проанализированы десятки тысяч образцов грунта.

Эксперты пришли к выводу, что пригодными для использования являются 8,9 тысячи квадратных километров, а 9,4 тысячи по-прежнему загрязнены сверх установленной нормы. В то же время специалисты полагают, что радиоактивное загрязнение коснулось не всей территории бывшего полигона и является локальным. Власти Казахстана рассчитывают, что в будущем закон позволит вернуть пригодные земли в хозяйственный оборот.

Семипалатинский полигон — крупнейшая в мире площадка для испытаний ядерных вооружений — был закрыт 29 августа 1991 года. С 1949 по 1989 год там было произведено 458 атмосферных и подземных взрывов. Площадь, затронутая испытаниями, превышает 300 тысяч квадратных километров. Пострадавшими в результате взрывов признаны более одного миллиона человек. Казахстан при содействии международного сообщества на протяжении трех десятилетий ведет борьбу с последствиями испытаний на полигоне.

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