Дело бывшего главы Алматинской области, бежавшего через Кыргызстан в Турцию: Защита добивается рассмотрения апелляции в закрытом режиме

Серик Кудебаев

CentralAsia (KZ) - Защита бывшего начальника департаментов полиции Алматы и Алматинской области Серика Кудебаева добивается рассмотрения апелляции в закрытом режиме, передает КазТАГ.

«Рассмотрение апелляционной жалобы Кудебаева отложили на 1 июля. Апелляционная коллегия по уголовным делам приняла такое решение по согласованию с другими участниками сторон и все это произошло из-за неявки адвоката подсудимого. В данный момент он участвует в другом судебном процессе в Павлодаре. Председатель суда этим не доволен. Также 1 июля будет решаться вопрос рассмотрения дела в закрытом или открытом режиме. На рассмотрении апелляции в закрытом режиме настаивает супруга Кудебаева, выступающая его общественным защитником», - сообщает в четверг корреспондент КазТАГ из зала суда.

Вместе с тем, известно, что основанием для рассмотрения апелляции в закрытом режиме может стать то, что три тома по делу Кудебаева находятся под грифом секретности.

3 апреля текущего года Серик Кудебаев был объявлен в розыск. Причиной стал побег экс-полицейского из страны.

23 марта Кудебаев пересек казахско-кыргызскую границу и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул. В Комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что сбежавший за границу подозреваемый не пересекал границу через контрольно-пропускные пункты.

Серику Кудебаеву было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением во время январских беспорядков.

После того, как прокурор попросил приговорить его к 9 годам лишения свободы, генерал-майор перестал посещать суд. Заседание откладывалось 5 раз из-за неявки Кудебаева.

27 апреля Генпрокуратура Казахстана сообщила, что Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан, после чего его поместили в изолятор временного содержания. Судебный процесс по делу экс-начальника полиции возобновили.

При этом семья Кудебаева заявила, что он добровольно вернулся в страну. 28 апреля приговором Талдыкорганского городского суда Серик Кудебаев был признан виновным по нескольким статьям: в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в колонии средней безопасности. 14 июня Генпрокуратура Казахстана сообщила, что Кудебаев сбежал из Казахстана в Кыргызстан через подкоп.

«Согласно его ответу (Серика Кудебаева), он пересек границу Казахстана в Кегенском районе, подняв железную решетку. То есть он прошел снизу, в подкопе», - сказал заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев.

Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020 года по январь 2022 года.

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