Газификация северо-востока Казахстана может составить 2 трлн тенге

CentralAsia (KZ) - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на встрече с жителями Северо-Казахстанской области рассказал о том, как будет проведена газификация северных и восточных регионов республики, сообщает Energy monitor.

По его словам, российский «Газпром» планирует в июле завершить разработку предварительного технико-экономического обоснования данного проекта.

«Министерством изучается вариант закольцовки магистрального газопровода «Сарыарка» с газопроводом из Российской Федерации. На сегодня «Газпромом» ведется разработка ПТЭО со сроком завершения в июле текущего года. В этой связи после получения маршрута газопровода и цены на газ будет определен оптимальный вариант газификации северных и восточных регионов страны», - сказал он.

Стоимость проекта газификации составит 1,9-2 трлн тенге ($4,4 млн), проектная мощность - 40 млрд куб. м газа в год.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения