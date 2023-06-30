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Монголия откроет посольство в Джакарте

CentralAsia (MNG) -  29 июня президент Монголии Хурэлсух Ухнаа провел встречи с главами МИД ЮАР и Индонезии Наледи Пандор и Ретно Марсуди.

Во время встречи с Наледи Пандор президент обсудил с ней ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, а также касающихся глобального мира и безопасности.

Во время встречи с Ретно Марсуди президент Хурэлсух заявил, что Монголия стремится к расширению отношений и сотрудничества с Индонезией и готовится к открытию своего посольства в Джакарте. Также они обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, в том числе касающимся ООН.

Монголия и Индонезия установили дипломатические отношения в 1956 году.

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