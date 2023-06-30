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Высокопоставленный чиновник КПК встретился с премьер-министром Монголии

CentralAsia (MNG) -  Заведующий международным отделом ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Лю Цзяньчао в четверг в Пекине встретился с председателем Народной партии Монголии, премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Стороны обменялись мнениями об укреплении межпартийных обменов и сотрудничества, развитии китайско-монгольского сотрудничества в различных областях и содействии мирному развитию региона.

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