Встреча женщин-министров иностранных дел продолжается в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - По инициативе министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх впервые 29-30 июня в Улан-Баторе организуется встреча женщин-министров иностранных дел.

Мероприятие открыли Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, которые представили политику и деятельность нашей страны по укреплению мира и безопасности, борьбе с изменением климата, поддержке участия женщин в обеспечении продовольственной безопасности.

На церемонии открытия присутствовали женщина-министр иностранных дел Андорры, мужчины-министры иностранных дел таких стран, как Япония, Республика Корея и Люксембург, которые проводят феминистски ориентированную внешнюю политику, а также женщины-высокопоставленные лица. высокопоставленных чиновников ООН. Посол КНДР в Монголии зачитал приветствие Министра иностранных дел Корейской Демократической Республики.

На этой встрече, которая началась вчера, представители стран представили свои лучшие практики феминистской внешней политики и обсудили роль женщин в укреплении мира и безопасности, борьбе с изменением климата, обеспечении продовольственной безопасности.

На встрече высокого уровня, организованной во второй половине того же дня, представители обменялись мнениями по вышеуказанным темам, обсудили и поддержали окончательный проект встречи.

30 июня женщины-министры иностранных дел примут участие в торжественном заседании парламента и встретятся со спикером парламента Занданшатар Гомбожав.

В ходе мероприятия министры иностранных дел проведут двусторонние встречи и обменяются мнениями по вопросам отношений и сотрудничества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения