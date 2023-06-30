По итогам монголо-китайских переговоров в Пекине подписали пять документов

CentralAsia (MNG) - В среду в присутствии премьер-министров Монголии и Китая был подписан ряд документов о двустороннем сотрудничестве. Об этом сообщает ИА «Монцамэ».

Межправительственное соглашениео международных автомобильных перевозках.

Заключение этого соглашения открывает новые возможности, такие как продвижение транспортного сектора обеих стран, осуществление перевозок на взаимносогласованных и облегченных условиях, координация видов транспорта, осуществление перевозок экспедиторами двух стран в третьи страны и через них.

Активизация сотрудничества в транспортном секторе, который является основным сектором экономических отношений между Монголией и Китаем, имеет важное значение для укрепления базы внешней торговли и создания мультимодальных транспортных ворот.

Дополнительное соглашение о реализации проекта технической помощи в области охраныгобийскогобурого медведя или мазаалая.

В результате продления соглашения, заключенного в 2018 году, проект предоставляет сторонам возможность проводить более обширные и всесторонние исследования, направленные на улучшение среды обитания гобийского бурого медведя, увеличение их популяции и защиту.

Меморандум о взаимопониманиипо развитиюобмена и сотрудничества в отношении собственности и объектов, находящихся в государственной собственности.

Этот документ о сотрудничестве направлен на обмен опытом в области управления государственными компаниями, внедрения социальной ответственности и технологических инноваций, а также на содействие взаимовыгодному и практическому сотрудничеству между государственными компаниями во многих областях.

Протоколыо ветеринарно-санитарных требованияхк экспорту промытой шерсти и кашемира из Монголии в Китай, а также об инспекции, карантине и ветеринарно-санитарных требованиях к экспорту овец и коз, предназначенных для убоя.

Документы между таможенными ведомствами двух стран направлены на укрепление предыдущего сотрудничества в этой области, включая создание правовой основы для осуществления деятельности ветеринарных клиник и соблюдения санитарных требований скоординированным, благоприятным и оперативным образом в соответствии с международными стандартами.

Меморандум о взаимопониманиии сотрудничествемежду Монгольской фондовой биржей и Шанхайской фондовой биржей.

В рамках этого меморандума стороны будут сотрудничать в обмене рыночной информацией, разработке акций, долговых инструментов и продуктов инвестиционных фондов, совершенствовании корпоративного управления, а также организации конференций и семинаров.

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