Во Франции в третью ночь протестов задержан 421 человек

CentralAsia (KZ) - Во Франции в третью ночь протестов задержан 421 человек, сообщает 30 июня «РИА Новости» со ссылкой на источники французского издания Le Figaro.

Большинству из задержанных 14-18 лет.

Как отмечает СМИ, данный арест считается рекордным.

В пригороде Парижа в ночь на 28 июня вспыхнули беспорядки из-за убийства в Нантере полицией 17-летнего подростка.

Парень был убит утром 27 июня, когда ехал на «Мерседесе». Полицейские приказали ему остановиться для проверки, зафиксировав несколько нарушений правил дорожного движения.

Парень сначала остановил машину, но затем внезапно завел ее снова и начал движение. Полицейские в этот момент держали оружие в упор к водительскому окну, прозвучал выстрел.

Через несколько десятков метров автомобиль врезался в столб и прекратил движение. Водитель вскоре скончался после выстрела в грудь.

Офицер был задержан, а протестующие вышли на демонстрации.

Они поджигали баррикады, машины, мусорные баки и обстреливали фейерверками силовиков. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.

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