Индонезийская Modena, монгольский Nomin Holding Ink, заключила инвестиционную сделку на сумму $22 млн

CentralAsia (MNG) - По данным Министерства иностранных дел Индонезии, производитель бытовой техники Modena и монгольский Nomin Holding недавно подписали инвестиционное соглашение на сумму 22 миллиона долларов для канала сбыта.

Высокопоставленный дипломат Ретно Марсуди стала свидетельницей подписания соглашения во время своего визита в Монголию в среду. При подписании также присутствовала министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх.

Однако Ретно не стал подробно рассказывать о партнерстве Modena-Nomin Holding, заявив лишь, что это крупномасштабная инвестиция Индонезии в Монголию.

«Мы приветствуем сотрудничество B-to-B [бизнес для бизнеса] между индонезийской компанией Modena и монгольской Nomin Holding», — сказала Ретно в заявлении для прессы в среду.

«Это первая крупная инвестиция из Индонезии в создание канала сбыта бытовой техники в Монголии», — сказала Ретно.

В ходе двусторонней встречи Индонезия и Монголия договорились содействовать упрощению процедур торговли и минимизации торговых барьеров. Ретно также сообщила Батцэцэг о желании Индонезии увеличить свой потенциальный экспорт товаров в Монголию, таких как фармацевтическая продукция и электронное оборудование.

«Мы также договорились установить связи между торгово-промышленными палатами наших двух стран», — сказала Ретно.

Правительственные данные показывают, что торговля между Индонезией и Монголией снизилась с 17,5 млн долларов в 2021 году до 14,8 млн долларов в следующем году. Двусторонняя торговля достигла 5,4 млн долларов за первые четыре месяца 2023 года.

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