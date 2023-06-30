В Казахстане с 1 июля вырастут цены на сжиженный нефтяной газ

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CentralAsia (KZ) - Цены на сжиженный нефтяной газ поднимут с 1 июля. Вышел приказ министра энергетики об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок страны вне товарных бирж, передает Tengrinews.kz.

Предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Казахстана вне товарных бирж, на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года утверждена в размере 40 320 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

Рост цен на сжиженный газ глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев анонсировал еще в апреле. Тогда министр рассказал, что масштабное переоборудование автомобилей и переход на использование сжиженного нефтяного газа стали трендом во многих странах.

По словам министра, в Казахстане, где производство этого газа существенно ограничено, компании вынуждены использовать ежегодные обращения к компании «ТШО» и перенаправление экспортных потоков на внутренний рынок для покрытия дефицита. Это приводит к увеличению объемов сжиженного газа на внутреннем рынке и, соответственно, к росту цен, отметил Саткалиев.

«Для сравнения: цены в России в два раза выше, порядка 120 тенге, в Таджикистане — 177 тенге. Там реально рыночная. Исходя из мировой практики, для того чтобы стимулировать сжиженный газ как автомобильное топливо, у стран, у которых есть избыток производства этого газа, применяют коэффициент 70 процентов от цены бензина. Тогда это является разумным экономическим механизмом. У нас разрыв существенный, и автолюбители должны понимать, что цены, скорее всего, вырастут, очень много факторов экономических, связанных и с дефицитом газа, и с необходимостью импорта в будущем более дорогого или же поставки на внутренний рынок по экспортным ценам газа», - прокомментировал министр.

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