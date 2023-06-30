КНБ Казахстана задержал контрабанду 800 кг смолы каннабиса на 6 млн долларов

- Казахстан, происшествия
- 10:44, 30 июня 2023
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CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана пресек попытку ввоза в Казахстан крупной партии наркотических средств.
Как сообщает КНБ, 31 мая 2023 года в пункте пропуска «Карасу» на территории Кордайского района Жамбылской области пограничный наряд остановил грузовую автомашину под управлением иностранного гражданина.
В ходе осмотра транспортного средства обнаружено около 800 кг смолы каннабиса, которая была сокрыта среди других товаров. Предварительная стоимость изъятого вещества оценивается на черном рынке на сумму более 6 млн долларов.
Начато досудебное расследование.
В процессе следственно-оперативных мероприятий установлено, что изъятые наркотики предназначались получателям в России. В ходе совместных мероприятий с компетентными органами России в июне с поличным задержаны организаторы канала наркотрафика.