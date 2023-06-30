КНБ Казахстана задержал контрабанду 800 кг смолы каннабиса на 6 млн долларов

CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана пресек попытку ввоза в Казахстан крупной партии наркотических средств.

Как сообщает КНБ, 31 мая 2023 года в пункте пропуска «Карасу» на территории Кордайского района Жамбылской области пограничный наряд остановил грузовую автомашину под управлением иностранного гражданина.

В ходе осмотра транспортного средства обнаружено около 800 кг смолы каннабиса, которая была сокрыта среди других товаров. Предварительная стоимость изъятого вещества оценивается на черном рынке на сумму более 6 млн долларов.

Начато досудебное расследование.

В процессе следственно-оперативных мероприятий установлено, что изъятые наркотики предназначались получателям в России. В ходе совместных мероприятий с компетентными органами России в июне с поличным задержаны организаторы канала наркотрафика.

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