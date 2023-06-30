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Российские таможенники обнаружили 50 кг кокаина в бананах, которые следовали из Африки в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Таможенники в порту Санкт-Петербурга обнаружили 50 кг кокаина среди бананов в одном из десяти рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост Гавань. Ориентировочная стоимость партии на черном рынке превышает 450 млн рублей.

Как сообщает Федеральная таможенная служба РФ, согласно документам груз следовал из стран африканского континента транзитом через Европу в Узбекистан на различных морских судах.

Наркотики выявлены таможенниками при сканировании контейнера с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Инспектор увидел на мониторе посторонние предметы в скрытой полости холодильной установки.

В результате проверки из-под обшивки рефрижератора извлечены 50 упакованных в пленку брикетов с белым порошком. Согласно заключению эксперта изъятое вещество – наркотическое средство кокаин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

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