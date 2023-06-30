Беспорядки во Франции перекинулись на Брюссель
- Казахстан, происшествия
- 11:34, 30 июня 2023
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CentralAsia (KZ) - В Брюсселе вслед за Францией вспыхнули уличные беспорядки, сообщает 30 июня издание The Brussels Times.
Из-за протестов была закрыта станция метро Аннисенс — именно в том квартале происходят беспорядки.
По данным издания RTBF, в Брюсселе задержаны 29 человек. На 27 человек составили административный протокол, на двоих протестующих заведено уголовное дело.
Протестующие выступили в знак солидарности с митингующими во Франции.
🚨🇧🇪URGENT - La Belgique est elle aussi en proie à des émeutes. Situation complètement lunaire ce soir. (témoins) pic.twitter.com/L5UZYAr08T— AlertesInfos (@AlertesInfos) June 29, 2023
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