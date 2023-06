Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС в формате видеоконференции

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в формате видеоконференции в 23-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Он выступит с замечаниями 4 июля.

Он примет участие в заседании по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Ранее сообщалось, что саммит пройдет под председательством Индии. Все государства-члены ШОС — Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан — были приглашены для участия в саммите. Кроме того, Беларусь, Иран и Монголия были приглашены в качестве государств-наблюдателей. Туркменистан также был приглашен в качестве гостя председателя.

Кроме этого будут присутствовать руководители двух органов ШОС – Секретариата и РАТС ШОС. Руководители шести международных и региональных организаций, а именно ООН, АСЕАН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и СВМДА также получили приглашение.

Тема саммита – «На пути к безопасному ШОС — Towards a SECURE SCO». Премьер-министр Индии предложил аббревиатуру SECURE на саммите ШОС в 2018 году, она означает Security (безопасность), Economy and Trade (Экономика и торговля), Connectivity (взаимосвязанность), Unity (Единство), Respect for Sovereignty and Territorial Integrity (уважение суверенитета и территориальной целостности) и Environment (Окружающая среда). Эти темы были затронуты во время председательства Индии в ШОС.