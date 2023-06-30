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Главы МИД Азербайджана и Армении достигли договоренности по некоторым статьям соглашения о мире

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 27-29 июня провели двусторонние переговоры в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Как сообщает МИД Азербайджана, находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, признав при этом, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.

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