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Власти Ирака потребовали от Швеции выдачи сжегшего Коран иракского иммигранта
Предыстория: Иммигрант из Ирака в Курбан-байрам сжег Коран у главной мечети Стокгольма (видео)

CentralAsia (KZ) -  Пресс-секретарь МИД Ирака Ахмед Аль-Саххаф заявил 29 июня о требовании Ирака к шведским властям выдать иракца, который сжег Коран у главной мечети Стокгольма.

«Человек, оскорбивший Коран, является гражданином Ирака, поэтому мы призываем шведские власти передать его иракскому правительству для судебного разбирательства в соответствии с иракским законодательством», - передает информационное агентство ИНА.

37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика 28 июня провел акцию с сожжением Корана, передают шведские СМИ. Акция была проведена с разрешения стокгольмской полиции. 28 июня мусульмане отмечают Курбан-байрам.

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