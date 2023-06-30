Президент Казахстана провел заседание коллегии министерства внутренних дел

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание коллегии министерства внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

По его словам, охрана общественного порядка, борьба с преступностью – крайне важные задачи. Их реализация напрямую влияет на безопасность граждан и государства в целом.

Он отметил, что эффективная работа полиции крайне важна для общества и государства в целом.

«Все общество должно всячески поддерживать стражей порядка, и эту поддержку мы обязательно будем оказывать. Профессия полицейского должна стать одной из самых уважаемых в обществе, а сами сотрудники полиции должны честно и безупречно служить своей стране и народу. Поэтому особое внимание следует уделять совершенствованию работы органов внутренних дел», - сказал он.

По словам Токаева, в настоящее время внедряется сервисная модель деятельности полиции. Запуск пилотных проектов позволил оптимизировать деятельность подразделений, которые тесно взаимодействуют с гражданами.

Приняты конкретные меры, направленные на внедрение принципа «Полиция в шаговой доступности».

«Хотел бы остановиться на еще одном актуальном вопросе, волнующем общество. Правоохранительные органы должны вести решительную борьбу с мошенниками, жертвами которых становятся многие наши граждане. Люди несут большой ущерб от действий аферистов, поэтому никаких поблажек в их отношении не должно быть», - отметил президент Казахстана.

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