Монгольские студенты будут изучать инженерное дело, архитектуру и науку в КНР

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай посетил в четверг Академию наук Китая, где провел встречу с президентом Академии наук Хоу Цзяньго и другими официальными лицами. Встреча состоялась в рамках официального визита главы монгольского правительства в Китай.

В ходе встречи премьер-министр подчеркнул, что расширение сотрудничества с Китаем в области науки, технологий и инноваций является одной из ключевых целей его нынешнего визита. «Для достижения научных и технологических целей, изложенных в долгосрочном программном документе развития «Видение 2050» и среднесрочной «Новой политике восстановления», требуется более 38 тысяч инженеров и технологов», - сказал Оюун-Эрдэнэ и выразил заинтересованность в изучении опыта Китая в области научного прогресса и технологии и в сотрудничестве в области подготовки кадров в этом направлении.

В ответ президент Академии наук КНР Хоу Цзяньго подчеркнул, что Академия нак страны напрямую подчиняется Госсовету и работает исключительно в области передовых технологий, таких как естественные науки и искусственный интеллект. По его словам, Академия наук разработала отчеты о стратегических исследованиях Китая, такие как «Инновации-2020» и «Инновации-2050: наука, технологии и будущее КНР».

Стороны объявили о запуске совместных научно-исследовательских проектов, активизации программ студенческого обмена и повышения квалификации, а также об обучении монгольских студентов в Китае по таким узким специализациям, как инженерия, архитектура и наука, и определении приоритетных специальностей для обучения. инженеров.

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