Главы МИД Монголии и Франции провели двусторонние встречи и переговоры

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, Катрин Колонна, министр Европы и иностранных дел Французской Республики, находящаяся с визитом в нашей стране по ее приглашению, провели двусторонние встречи и переговоры.

В ходе встречи министр иностранных дел Батцэцэг поблагодарила министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонну за ее визит в Улан-Батор и за участие в качестве соорганизатора «Встречи женщин-министров иностранных дел». И Батцэцэг выразила свое удовлетворение тем, что это обогащает отношения и сотрудничество между Монголией и Францией новой исторической страницей.

Она подтвердила, что работает над продвижением согласованных главами государств двух стран вопросов по поднятию уровня отношений и сотрудничества между Монголией и Францией до стратегического уровня и увеличению инвестиций в экономику.

Министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна подчеркнула, что рада своему первому визиту в страну после исторического визита президента Франции Эммануэля Макрона в Монголию. Она выразила особое внимание успешной реализации государственного визита Президента Монголии во Францию ​​в октябре и продвижению общих стратегических целей двух стран.

Стороны обменялись обстоятельными мнениями по многим важным вопросам двусторонних отношений и международных отношений и подтвердили, что Монголия и Франция будут и впредь укреплять сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций.

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