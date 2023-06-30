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Американский центр монголоведения ищет директор-резидента

CentralAsia (MNG) -  Американский центр монгольских исследований (ACMS) ищет директора-резидента для своего офиса в Улан-Баторе, Монголия. Нам нужна ваша помощь в выявлении исключительных кандидатов, которые могли бы возглавить офис в Улан-Баторе в это время стратегического восстановления наших программ и услуг в стране, говорится в заявлении организации.

Также в заявлении: «Пожалуйста, разошлите это объявление о вакансии потенциальным кандидатам и отправьте свои кандидатуры (включая самовыдвижения) на application@mongoliacenter.org. Пожалуйста, предоставьте контактную информацию, чтобы мы могли связаться со всеми кандидатами», — попросила организация.

Американский центр монголоведения (ACMS) — некоммерческая образовательная организация, которая поддерживает развитие монголоведения и академических обменов с Внутренней Азией.

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