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«Мы никому ничего не обязаны объяснять», - глава МИД РФ о мятеже Пригожина
Сергей Лавров
Сергей Лавров

CentralAsia (KZ) -  Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 июня прокомментировал события 24 июня, когда глава ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина устроил вооруженный мятеж.

«Мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения. Мы действуем транспарентно […]. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, это ваши проблемы. У нас у самих серьезнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей, которые публично официально говорят: «Да, мы как члены правительства понимаем, что наши избиратели страдают, но мы обязаны это делать ради украинской победы над Россией». Это разве адекватно?», - считает Лавров.

Он попросил не беспокоиться за национальные интересы РФ, ведь, по его словам, Россия «всегда из любых передряг» выходила «более крепкой, более сильной».

Он подчеркнул, что так будет и в этот раз. «Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался», - заключил Лавров.

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