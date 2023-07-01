Во Франции четвертая ночь беспорядков из-за смерти подростка. Задействована бронетехника

CentralAsia (CA) - Во Франции власти задействовали 45 тыс. полицейских и бронетехнику для обеспечения порядка в четвертую ночь беспорядков из-за убийства полицейским подростка. Об этом передает BBC.

Участники беспорядков поджигают здания и автомобили, врываются в магазины по всей стране, в том числе в Марселе, Лионе, Тулузе, Страсбурге, Лилле и Париже, в одном из пригородов которого — Нантере — и погиб 17-летний подросток.

По предварительным данным, несовершеннолетний Наэль М., алжирец по происхождению, во вторник утром был остановлен полицейским патрулем за рулем автомобиля Mercedes за нарушение правил и застрелен.

Полицейские поначалу заявили, что подросток пытался сбить их, но на опубликованном позже видео происшествие выглядит иначе.

С тех пор каждую ночь французские города охватывают беспорядки.