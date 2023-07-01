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Премьер Молдавии заявил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, оказался гражданином Таджикистана. Об этом пишет Интерфакс.

Ранее полиция Молдавии подтвердила гибель двух сотрудников во время инцидента в аэропорту Кишинева. Нарушитель был задержан спецназом Молдавии.

Местные СМИ писали, что иностранному гражданину было отказано во въезде в Молдавию. Во время конвоирования в стерильную зону для возвращения он отобрал у пограничника пистолет и смертельно ранил двух человек.

Изначально появились сообщения, что задержанный мог являться гражданином Российской Федерации, который отказывался возвращаться в Турцию, куда его хотела вернуть Пограничная полиция Молдавии.

Персонал и пассажиров аэропорта эвакуировали из здания. В связи с инцидентом в аэропорту были задержаны все рейсы, запланированные на 30 июня.

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